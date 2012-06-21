У Національному університеті біоресурсів і природокористування України відсвяткували День знань. Багато років поспіль його візитівка — грандіозне театралізоване дійство за участі першокурсників, творчих колективів і виконавців, найкращих спортсменів вишу.
«З майже 20 тисяч охочих навчатися в НУБіП студентські квитки цьогоріч отримали 5,5 тисячі найбільш гідних, які приєдналися до 28-тисячної сім’ї університету», — вітаючи учасників свята, сказав ректор Станіслав Ніколаєнко.
Свої поради для досягнення успіху першокурсникам дав гість свята голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян. А на необхідності стати інноваційним фахівцем наголосив президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень. Адже сучасній молоді випало жити в умовах інноваційного прогресу, інформаційного суспільства і глобалізованого світу, що означає і жорстку конкуренцію.
Традиційно в День знань університет дякує своїм друзям. Цьогоріч регалії почесного доктора НУБіП вручили голові Наглядової ради НУБіП Миколі Томенку і професорові Державного аграрного університету Молдови Валерію Єнчу. Почесними професорами НУБіП стали професор Люблінського університету наук про життя Януш Новак і декан факультету сільського господарства, продовольчих ресурсів та харчування Університету прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф Ральф Шлаудерер. Адже тільки спільно, об’єднавши зусилля науковців усіх країн, ми зможемо подолати глобальні проблеми, які постали перед людством: наслідки змін клімату і надмірного використання природних ресурсів.
Нині НУБіП — один з найбільших університетів Східної Європи, посідає сьому сходинку в українському рейтингу і посилює позиції в міжнародному QS.
Ірина БІЛОУС
для «Урядового кур’єра»