На Донеччині на базі окремої аеромобільної бригади, дислокованої у Краматорську, урочисто відкрили встановлений тут пам’ятний знак захисникам Донецького аеропорту, оборона якого тривала 242 днів і ночей. А створюючи зображення на знаку, військовослужбовці вшанували одного із своїх побратимів — старшину 90-го окремого аеромобільного батальйону Максима Рідзаніча, який із бійцями у січні 2015 року останнім виходив з руїн аеропорту, а пізніше загинув у ході наступних бойових дій. «Оборона терміналу Донецького аеропорту — це наша чітка відповідь. І справа не тільки у кількості знищеного особового складу чи техніки противника, і не тільки в тривалості цієї оборони. Ми продемонстрували Україні, світові та навіть противникові: якщо того вимагатиме бойова ситуація — саме так буде оборонятися кожна будівля чи квартал у населених пунктах, кожен клаптик нашої землі», — наголосив, виступаючи перед десантниками командувач Високомобільними десантними військами ЗСУ, командувач сил АТО, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Біля пам’ятного знака складатимуть присягу майбутні захисники України. Фото надане автором

Біля пам’ятника військовослужбовці гарнізону  складатимуть  присягу, заступатимуть  на бойове чергування та вирушатимуть  звідси на виконання бойових завдань. Цей знак стане ще одним нагадуванням про мужність і героїзм українських бійців проти загарбників, які прийшли до України з війною.