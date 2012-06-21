На Донеччині на базі окремої аеромобільної бригади, дислокованої у Краматорську, урочисто відкрили встановлений тут пам’ятний знак захисникам Донецького аеропорту, оборона якого тривала 242 днів і ночей. А створюючи зображення на знаку, військовослужбовці вшанували одного із своїх побратимів — старшину 90-го окремого аеромобільного батальйону Максима Рідзаніча, який із бійцями у січні 2015 року останнім виходив з руїн аеропорту, а пізніше загинув у ході наступних бойових дій. «Оборона терміналу Донецького аеропорту — це наша чітка відповідь. І справа не тільки у кількості знищеного особового складу чи техніки противника, і не тільки в тривалості цієї оборони. Ми продемонстрували Україні, світові та навіть противникові: якщо того вимагатиме бойова ситуація — саме так буде оборонятися кожна будівля чи квартал у населених пунктах, кожен клаптик нашої землі», — наголосив, виступаючи перед десантниками командувач Високомобільними десантними військами ЗСУ, командувач сил АТО, генерал-лейтенант Михайло Забродський.
Біля пам’ятника військовослужбовці гарнізону складатимуть присягу, заступатимуть на бойове чергування та вирушатимуть звідси на виконання бойових завдань. Цей знак стане ще одним нагадуванням про мужність і героїзм українських бійців проти загарбників, які прийшли до України з війною.