«Сенат США ухвалив раніше проголосований Палатою представників проект закону про бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони, яким санкціоновано надання тамтешньому Міноборони 250 мільйонів доларів для безпекової допомоги Україні. Із цієї суми 50 мільйонів спрямують на летальні види озброєнь», — ідеться на сторінці у Фейсбуці Посольства України в США.
До документа внесено основні положення проекту закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки, яким передбачено допомогу Україні в посиленні спроможностей захисту від кібератак, посиленні безпеки комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності від російських інформаційних і комунікаційних технологій, сприянні участі у програмах обміну інформацією. Підтверджено також відданість США Хартії про стратегічне партнерство між з Україною, Будапештському меморандуму й підтримці співпраці нашої країни з НАТО.
Закон про бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони набуде чинності після підписання президентом США.