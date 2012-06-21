Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Перевірка впровадження на території Попаснянського району пілотного проекту «Підвищення спроможності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо здійснення координації програм з протимінної діяльності та розвиток місцевого потенціалу з планування, координації, управління та реалізації проектів з гуманітарного розмінування» пройшла за участі очільника відомства Вадима Черниша, який завітав на Луганщину із робочим візитом.
Як вже повідомляв «Урядовий кур'єр», впровадження зазначеного проекту стало можливо за плідної співпраці владних структур та міжнародних гуманітарних організацій, на кшталт Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Швейцарської Агенції з розвитку та співробітництва.
Демонстрацію відпрацьованих дій, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або замінованої території, продемонстрував спецзагін піротехніків Державної служби надзвичайних ситуації. А у Гірській обласній спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті за участю представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також волонтерів Товариства Червоного Хресту України і координаторів проекту Тетяни Семенової і Тетяни Лупачової, для гостей та вихованців школи було проведено виховну годину з питань поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.
«Під час робочої зустрічі із Міністром з питань тимчасово окупованих територій Вадимом Чернишом обговорили перспективи проведення гуманітарного розмінування у нашій області. Адже, як відомо, один рік війни – 10 років очищення території від вибухонебезпечних предметів»,- говорить заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
За його словами, піротехнічними підрозділами ДСНС України вже очищено 4985,5 га території, виявлено, вилучено та знешкоджено 62744 одиниць вибухонебезпечних предметів. А це тільки невилика частина забруднених територій.