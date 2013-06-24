Уряд схвалив Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу, яка є одним з головних елементів процесу вступу до ЄС. Вона містить повний перелік актів права ЄС, які ще не впроваджені в українське законодавство і щодо яких є відповідні рекомендації Єврокомісії. Програма формує інституційну та правову основу для системної реалізації реформ і повного узгодження законодавства України з правом Євросоюзу.

Документ сформовано на основі скринінгових звітів і бенчмарків (умов), які визначив ЄС, структуровано відповідно до переговорних кластерів і розділів. Важлива складова програми — дорожні карти з питань верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

«Схвалення Національної програми — це перехід до нового етапу переговорів про вступ до Євросоюзу та подальшої системної імплементації acquis ЄС (права ЄС). Перед нами єдиний системний план адаптації законодавства, що охоплює всі сфери та чітко визначає пріоритети, строки і завдання. Це програма для успішного завершення переговорів з ЄС», — наголосив віцепрем’єр­міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Документ налічує 1875 завдань, які передбачають імплементацію понад 1600 актів права Європейського Союзу. Усі заходи об’єднано в документі обсягом понад 1000 сторінок. Програма визначає, які саме акти права ЄС мають бути імплементовані, встановлює чіткі строки їхнього виконання та відповідальних виконавців.

Мета України — повне завершення адаптації національного законодавства до права ЄС 2027 року з урахуванням можливих перехідних періодів.

Моніторинг та оцінку виконання програми здійснюватимуть через інформаційну систему «Пульс вступу», яка забезпечить прозорість, регулярний контроль прогресу та ефективну координацію між усіма залученими органами. Програму регулярно оновлюватимуть з урахуванням переговорного процесу та оцінок Європейської комісії. Координацію та моніторинг виконання здійснюватиме Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

На пропозицію Міністерства енергетики Кабінет Міністрів ухвалив два рішення щодо оновлення правил проведення конкурсу на будівництво генеруючих потужностей та проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики. Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом», а також затверджено розпорядження «Деякі питання проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та встановлення індикативних прогнозних показників річних квот підтримки на 2027—2029 роки».

«Будуємо нову енергосистему України — більш стійку, гнучку і краще захищену від російських атак. У логіці нашої моделі енергетичних стільників ці два рішення працюють разом. Одне допомагає системі отримати нову генерацію там, де вона найбільше потрібна для стійкості. Друге відкриває більш передбачуваний ринковий шлях для розвитку відновлюваної енергетики і залучення інвестицій», — зазначив перший віцепрем’єр­міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Крім того, уряд визначив параметри проведення аукціонів з розподілу квот підтримки відновлюваної енергетики на 2026 рік та індикативні прогнозні показники до 2027—2029 років. Зокрема, встановлено річну квоту підтримки на 2026 рік обсягом 330 МВт, з яких: 250 МВт — для вітрової генерації; 33 МВт — для сонячної; 47 МВт — для інших видів відновлюваних джерел енергії.

«Уже готуємося до наступної зими. Продовжуємо інтеграцію з європейським енергоринком. І поки росія намагається зруйнувати нашу енергосистему, ми будуємо сильнішу, більш ринкову європейську архітектуру енергетики», — додав Денис Шмигаль.

Джерела:

Служба віцепрем’єр­міністра

Міністерство енергетики