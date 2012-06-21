Дослідники з американського Університету штату Пенсільванія з'ясували, що вживання хоча б одного авокадо в день дуже корисно для серця, воно допомагає знизити рівень «шкідливого» холестерину і зміцнити серцево-судинну систему. Результати експерименту повідомляє портал EurekAlert.
Дослідники набрали 45 дорослих учасників з надмірною вагою або ожирінням для спостереження. Їх харчування включало три варіанти: дієту з низьким вмістом жиру, дієту з помірним вмістом жиру, доповнену джерелами мононенасичених жирних кислот, і помірну дієту, яка передбачала споживання одного авокадо в день.
Після п'яти тижнів дієти з використанням корисного фрукта учасники мали значно нижчий рівень ліпопротеїнів низької щільності, які провокують утворення «шкідливого» холестерину, ніж до початку дослідження або після завершення двох інших дієт, а також більш високі показники лютеїну і антиоксидантів.
– У авокадо дійсно багато корисних жирів, каротиноїдів, які важливі для здоров'я очей, та інших поживних речовин. Окислення – погано, так що, якщо ви можете захистити організм за допомогою продуктів, які їсте, це може бути дуже корисно, – підтвердила одна з авторів роботи, професор Пенні Кріс-Етертон. Вона порадила включати плоди в раціон у вигляді овочевих соусів і вживати з тостами з цільної пшениці.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»