305 захисників України з Рівненщини вже почали службу: із завданням уряду з призову область впоралася стовідсотково. Та це не означає, що призовна кампанія, яка, до речі, триває, проходить без проблем.
— Найактуальніша з них — неможливість призову до війська 1,5 тисячі жителів північних — бурштинових районів, — каже обласний військовий комісар Михайло Гнатів. — Чоловіки надають довідки релігійних організацій, у яких начебто перебувають, тож мають проходити альтернативну військову службу. Релігійних організацій на Рівненщині близько 300, а громадян, що проходять чи проходили альтернативну службу, — жодного.
Не радує й інша статистика: виявляється, в осінній призов оповіщенню підлягало майже 9 тисяч призовників віком 20—27 років. З них на виклик до військкоматів з’явилося 5763 особи, а призвано до війська тільки 305. Як на мене, тут усе очевидно: нелегальні бурштинокопачі просто прикриваються релігією. Є й такі, що відкрито ігнорують строкову військову службу. Тут найскладніша ситуація в обласному центрі. За підсумками триденного оповіщення, із 400 потенційних призовників вдалося вручити повістки тільки половині, а на медкомісії з’явилося лише… 10 із них.
20 квітня цього року набрав чинності Закон «Про єдиний державний реєстр військовозобов’язаних». В електронну базу внесуть відомості про всіх військовозобов’язаних віком 18—60 років на підставі даних ЦВК, державних прикордонної та фіскальної служб. Тоді, кажуть експерти, відкосити від армії стане фактично неможливо. У повному обсязі система запрацює не раніше 2019 року. А доти доведеться в буквальному значенні виловлювати завтрашніх армійців. Шкода, що ми так довго розкачуємося в той час, як молоді чоловіки-українці розбудовують економіку Росії. І це можуть відстежити прикордонники.