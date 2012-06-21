Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
В окупованому проросійськими незаконними збройними формуваннями Донецьку подовжили ще на два місяці арешт Леоніда Харченка — одного з головних фігурантів справи про збиття у липні 2014 року пасажирського літака малазійських авіаліній рейсу МН17.
Леонід Харченко (позивний Кріт) у 2014 році був на посаді одного з підрозділів розвідки «ГРУ ДНР». У липні 2015-го українські правоохоронці оголосили його в розшук, заочно звинувативши у створенні терористичної групи, а у 2019 році військовий розвідник став фігурантом карної справи за підозрою про причетність до збиття рейсу МН 17. Харченко став одним із чотирьох осіб, яких у Нідерландах офіційно назвали звинуваченими у резонансній справі.
Окружний суд Гааги розпочався неподалік Амстердама 9 березня, а вже 11 березня у Донецьку Леоніда Харченка несподівано заарештували і доставили до СІЗО. Офіційні звинувачення від окупаційної влади виглядають штучними: участь у незаконному обшуку ще в 2014 році та незаконне зберігання зброї. Цікаво, що пістолет, про який йдеться, розвіднику видали від «міністерства держбезпеки» для особистої безпеки у 2019 році, саме після того, як на міжнародному рівні його назвали одним із головних фігурантів у справі МН 17.
Звісно, відразу з’явилися небезпідставні припущення, що в «МДБ ДНР» вирішили просто ізолювати підозрюваного: точніше, заховати у надійному місці. Адже у Донецьку бояться повторення власного промаху, коли українські розвідники зуміли вивезти з окупованої території свідка драматичних подій у небі Донеччини «ракетника» Володимира Цемаха.
Із чотирьох ключових підозрюваних у справі МН17 Леонід Харченко — єдиний громадянин України. Ще троє: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський (Хмурий) та Олег Пулатов (Гюрза) — громадяни Росії.