Механізми одного з ключових симптомів коронавірусу – втрати нюху – вдалося пояснити. Про це повідомили вчені Інституту Пастера (Франція), Національного центру наукових досліджень, а також Паризького університету та інших наукових організацій.

Стаття про це опублікована в журналі Science Translational Medicine, але коротко про наукову роботу йдеться в пресрелізі на MedicalXpress. Так, згідно з результатами досліджень, SARS-CoV-2 здатний вражати сенсорні нейрони і викликати запалення не тільки епітелію, але і нюхової нервової системи.

Також, за словами вчених, у деяких пацієнтів зі стійкими симптомами COVID-19 аносмія (втрата нюху) пов'язана з тривалим запаленням епітеліальної і нюхової нервової системи, а також довготривалою присутністю вірусу (наприклад, протягом кількох місяців) у нюховому епітелії.

Через вірус у сенсорних нейронах губляться нюхові вії, необхідні для вловлювання молекул-подразників. Крім того, вірус проникає в сенсорні нейрони і порушує їх функції. За словами дослідників, причиною загибелі клітин епітелію є апоптоз (програмована клітинна загибель). Після цього коронавірус проникає в нюхову цибулину, в ній він провокує запальні реакції, а далі поширюється і на інші нервові структури.

За словами фахівців, проникнення вірусу через нюхові цибулини в мозок допомагає пояснити, чому в окремих пацієнтів розвиваються різні психологічні клінічні ознаки (зокрема тривожні розлади, депресія), а також неврологічні симптоми (такі як зниження когнітивних функцій і схильність до розвитку нейродегенеративних захворювань) .

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»