Уряд схвалив проект закону про допомогу сім’ям до та після народження дитини. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 14 липня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. Також суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць», — зазначив Глава Уряду.

За його словами, документом також передбачається щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір такої виплати буде визначено Кабінетом Міністрів окремо.

«Впроваджуємо програму “єЯсла”. Після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що при виборі першого варіанту, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн, які можна буде витратити на оплату догляду дитини. Другий варіант передбачає збереження за мамою або татом сплати єдиного соціального внеску до триріччя малюка.

Денис Шмигаль підкреслив, що Уряд продовжує реалізацію програми “Пакунок малюка” у двох форматах: як натуральна допомога або як грошова компенсація в розмірі понад 7 500 гривень.

Він також нагадав, що серед нових заходів підтримки родин Урядом затверджено програму “Пакунок школяра”, яка передбачає надання 5 000 гривень на кожного першокласника для придбання необхідного шкільного приладдя.

«Ми не просто додаємо нові виплати чи змінюємо їхній механізм. Ми впроваджуємо нову філософію державної підтримки. У центрі уваги – людина, її потреби та можливості», — зазначив Денис Шмигаль та додав, що детально про всі ці опції та як ними можна буде скористатися прокомунікує Міністерство соціальної політики.