Дизайнер Раян Ясін з Великої Британії розробив одяг для дітей, який може «рости» разом із ними з тримісячного віку до трьох років.

Про це повідомляє Tehnot.

«Для цього використана плісирована тканина, яку можна розтягти в довжину і ширину. При цьому вона водонепроникна і має підвищену міцність. Також її можна прати в машинці», –йдеться в повідомленні.

Як зазначається, речі з інноваційного матеріалу розраховані на дітей від трьох місяців до трьох років. Раян Ясін заявив, що використовував принципи аеронавтичної інженерії в конструюванні одягу, а також принцип орігамі. 