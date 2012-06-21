Дизайнер Раян Ясін з Великої Британії розробив одяг для дітей, який може «рости» разом із ними з тримісячного віку до трьох років.
Про це повідомляє Tehnot.
«Для цього використана плісирована тканина, яку можна розтягти в довжину і ширину. При цьому вона водонепроникна і має підвищену міцність. Також її можна прати в машинці», –йдеться в повідомленні.
Як зазначається, речі з інноваційного матеріалу розраховані на дітей від трьох місяців до трьох років. Раян Ясін заявив, що використовував принципи аеронавтичної інженерії в конструюванні одягу, а також принцип орігамі.