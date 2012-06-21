Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Офіцера Липоводолинського районного військового комісаріату майора Володимира Лаврика добре знають колеги не тільки у своєму регіоні, а й на Сумщині. Окрім того, що він професійний військовий, активно пише художні твори, зокрема, прозу.
Нещодавно його талант помітили і належно оцінили члени журі Всеукраїнського конкурсу патріотичної поезії та прози «Свою Україну любіть», який проходив під егідою Міністерства оборони України, Всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду Т. Г. Шевченка, Національної спілки письменників України.
Володимир Лаврик став одним із переможців і удостоєний Диплома.
Характерно, що більшість тих, хто пробували свої творчі сили у конкурсі, учасники АТО, тож і тематика їх поезії, новел, оповідань, есе тощо тісно пов’язана із подіями на сході України. Володимир Лаврик, який зараз є заступником Липоводолинського районного військового комісара, свого часу також брав участь у бойових діях в АТО.