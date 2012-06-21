Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків стане першим містом, де буде відкрито офіційне постійне представництво асоціації. Як заявив мер міста Альтьотінг (Німеччина) Герберт Хофауер, на Генасамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи в Любліні місто Харків отримало одностайне схвалення своєї ініціативи. Про це він повідомив під час роботи III Міжнародної асамблеї міст-партнерів Харкова, що проходила 22 серпня у «Premier Palace Hotel Kharkiv».
В асамблеї взяли участь близько 15 делегацій, зокрема – зі Словаччини, Німеччини, Грузії, Італії, Ізраїлю, Казахстану, Угорщини, Польщі, Туреччини, США.
Як повідомила заступник директора департаменту міжнародного співробітництва Харківської міськради Юлія Згурська, учасники обговорили перспективи співпраці з Вишеградською четвіркою і роботу Асоціації міст-володарів Призу Європи.
«Завдяки Харкову як головуючому місту в асоціації, у нас тепер є свій оновлений Статут, Положення про роботу асоціації. Ми тепер будемо намагатися залучати для спільних проектів європейські кошти. Вперше в історії буде відкрито офіційне представництво асоціації, до Харкова ніхто з головуючих міст не намагався цього зробити. Це серйозний успіх Харкова як міста, який бере на себе певні зобов'язання перед європейською спільнотою», – сказав Герберт Хофауер.
Учасники Асамблеї переконані, що асоціація дасть новий поштовх співпраці з розвитку доступного середовища. Як розповіли голова громадської організації «Партнерство міст-побратимів Цинциннаті-Харків» Боб Херинг і його заступник Сьюзан Німен, до Харкова для обміну досвідом приїхала фахівець з США, яка представить нові практики у сфері інклюзії, дізнається, що Харків вже робить в цій сфері і разом з харківськими колегами вони визначать подальші шляхи співпраці.
Також в рамках Асамблеї були напрацьовані угоди про розвиток співпраці в сфері туризму з містом Астана у Казахстані та щодо створення в Харкові конвеншн-бюро, яке займатиметься розвитком ділового туризму.