Компанія Volkswagen офіційно представила перший електричний хетчбек Volkswagen ID.3 У самій компанії хетчбек називають прем'єрою, і порівнюють новинку з появою свого часу Beetle і Golf – звідси і цифра 3 в назві, яка також вказує на те, що автомобіль належить до компактного класу.
В основі Volkswagen ID.3 – модульна платформа MEB, яка спочатку проектувалася під створення електрокарів. Незважаючи на компактність, новинка виявилася більшою за Golf: ширина – 4260 мм, ширина – 1810 мм, висота – 1550 мм. Колісна база всього на 21 мм менше, ніж у Passat – 2770 мм. Заявлений обсяг багажного відділення становить 380 літрів, тобто знову ж таки не поступається Golf, який на відкритті автосалону у Франкфурті скоріше за все не покажуть: мабуть, порахували, що дві гучні прем'єри завадять одна одній.
Першим на ринок вийде ID.3 1st – версія, приурочена до початку продажів. Вона оснащується 204-сильним електродвигуном, встановленим на задній осі, і тяговою батареєю на 58 кВт * год. Таких хетчбеків буде випущено 30 000 екземплярів, які вже розкуплені (ціна досі невідома, але в офіційному прес-релізі Volkswagen вказано приблизний прайс – менше 40 000 євро). Також у ID.3 буде версія з двигуном потужністю 150 к.с.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»