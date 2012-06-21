Питання приватизації об’єктів державного майна перебувають не на останньому місці серед тих, що нині цікавлять українців. Тож на брифінгу, що відбувся в Офісі Президента, заступник керівника Офісу Юлія Ковалів розповіла, коли розпочнеться приватизація, з яких об’єктів і що відбуватиметься далі.

Передусім вона повідомила, що Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким Верховна Рада скасувала перелік об’єктів, які не підлягають приватизації. «Цей закон існував у нас з 1999 року, і чимало років був однією з головних перешкод для проведення великої приватизації в Україні», — зазначила Юлія Ковалів.

Вона повідомила, що, як і обіцяв Президент, приватизація починається з об’єктів, що перебувають у підпорядкуванні Державного управління справами і Фонду держмайна. Отже, він підписав указ, яким передає на приватизацію такі об’єкти.

За останні місяці було проведено повну інвентаризацію всіх підприємств, що перебувають у підпорядкуванні ДУС. Із них обрали для приватизації перші п’ять, які до цього повністю готові. Щодо них немає заборон судів чи інших юридичних обмежень на приватизацію. Ними стануть держпідприємства «Чайка», «Центр-сервіс», «Технобуд» і «Українські телекомунікаційні мережі», а також готель «Дніпро» у центрі Києва, який планують продати як об’єкт великої приватизації.

На наступному етапі планують передати Фонду держмайна ще дев’ять підприємств, серед яких готель «Україна», об’єкти в Пущі-Водиці та Кончі-Заспі, а також лікеро-горілчаний завод. Тож за словами Юлії Ковалів, усі комерційні підприємства, які перебувають в управлінні ДУС, буде поступово передано на приватизацію. Процес триватиме 2—3 місяці.

Далі на приватизацію буде подано комерційні об’єкти, що нині підпорядковані уряду. За доручення Президента Кабінет Міністрів уже готує перші п’ятсот держпідприємств на малу приватизацію до кінця року. Нині ці підприємства заробляють кошти переважно тим, що здають приміщення в оренду.

Усі кошти, отримані від приватизації, буде спрямовано до державного бюджету. Тож цифру, закладену в прибутковій частині держбюджету від приватизації раніше, напевно, буде змінено в бік збільшення. А спрямувати ці кошти планують на погашення державного боргу і проєкти соціально-економічного розвитку.

Юлія Ковалів зауважила, що визначати тут і зараз ринкову вартість приватизації обраних підприємств поки що недоречно. Адже її визначатиме ринок. Проте вона повідомила, що надходження від приватизації Укрспирту можуть становити близько 5 мільярдів гривень.

Без лібералізації виробництва спирту продати підприємство можна буде лише «за ціною брухту». Тому очікують, що до кінця року Верховна Рада ухвалить поданий Президентом законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі. А збитки від обороту сірого та чорного спирту становлять близько 4 мільярдів гривень. При цьому майже 80% виробництва спирту в країні досі перебуває в тіні.