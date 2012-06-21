Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Система диджитилізується: для подальшої обробки даних інформаційними системами, портал Пенсійного фонду надає усе більше послуг, коли документи подаються у сканованому вигляді, що дозволяє пенсіонерам чи тим, хто готується виходити на пенсію, роботи усі необхідні опції, не виходячи з дому. Одним з таких сервісів є послуга призначення пенсії в «один дотик».
«Сервіс, який запущений і розвивається, дає змогу спростити саму процедуру призначення пенсії. Нині цим сервісом у нашій області скористалися уже понад два десятки осіб», – розповідає начальник головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Ольга Шарунова.
За її словами, з тих першопрохідців, які освоїли нову послугу, більшість бажали, щоб їм зробили перерахунок пенсії.
В області уже провели навчання із фахівцями Пенсійного фонду, а ті в свою чергу наразі пояснюють переваги сервісу людям: для того, щоб нею скористатись, потрібно авторизуватись в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного цифрового підпису та завантажити скан-копії всіх необхідних документів.