Після проведених досліджень вчені з'ясували, що погіршення зору – це не тільки віковий процес і порадили як його можна уповільнити.
Фахівці радять носити сонцезахисні окуляри не тільки в теплу пору року, але і взимку. У зимову пору року сонце випромінює не менше ультрафіолетових променів, ніж влітку, тому окуляри допоможуть захистити очі від захворювання – макулярної дегенерації.
Для того, щоб знизити ризик виникнення хвороби офтальмологи радять носити сонцезахисні окуляри і капелюхи з широкими крисами. Вони допоможуть захистити не тільки зір, але і шкіру від ультрафіолетових променів.
Лікарі рекомендують вживати здорову їжу, багату на вітаміни, які допоможуть зберегти зір і здоров'я серця. Також потрібно регулярно робити вправи, адже фізична активність допомагає контролювати вагу на здоровому рівні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»