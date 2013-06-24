Конкурсна комісія із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду, утворена Указом Президента України від 26 лютого 2026 року № 206/2026, оголошує про проведення конкурсу із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду.

Умови та процедуру проведення конкурсу із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду, а також вимоги до кандидата на обрання суддею Міжнародного кримінального суду визначено Положенням про проведення конкурсу із добору кандидата для висунення від України на обрання суддею Міжнародного кримінального суду (далі — Положення), затвердженим Указом Президента України від 26 лютого 2026 року № 206/2026.

Кандидатом на обрання суддею Міжнародного кримінального суду може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який:

1) має високі моральні якості;

2) є неупередженим та доброчесним;

3) має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземній державі та визнану в Україні в установленому порядку;

4) має стаж роботи / професійної діяльності у сфері права щонайменше десять років;

5) має визнану і підтверджену компетенцію в галузях кримінального права, кримінального процесуального права та досвід: роботи на посаді судді або прокурора під час здійснення кримінального провадження; або наукової чи науково-педагогічної діяльності у галузях кримінального права, кримінального процесуального права, а також науковий ступінь в одній із цих галузей; або професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та захисту від кримінального обвинувачення; або

6) має визнану та підтверджену компетенцію у галузях міжнародного права, таких як права людини, міжнародне гуманітарне право, а також досвід професійної правової діяльності, що стосується предмета судової діяльності Міжнародного кримінального суду;

7) має ґрунтовні знання положень Римського статуту та поправок до нього, а також практики Міжнародного кримінального суду;

8) вільно володіє однією з робочих мов Міжнародного кримінального суду (англійською або французькою).

Не може бути кандидатом на обрання суддею Міжнародного кримінального суду особа:

яка визнана судом недієздатною або дієздатність якої обмежено судом;

яка має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків судді;

яка має судимість за вчинення будь-якого умисного кримінального правопорушення, незалежно від зняття чи погашення такої судимості (крім реабілітованої особи);

відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Для участі в конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;

2) автобіографію українською мовою, а також заповнену форму модельної автобіографії (model curriculum vitae) англійською або французькою мовою (https://asp.icc-cpi.int/elections/judges/2026 );

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею Міжнародного кримінального суду;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатком), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту в іноземній державі, разом із копіями документів, що підтверджують її визнання в Україні;

6) копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності), а у разі присудження / присвоєння вченого звання в іноземній державі разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

7) копії документів, що підтверджують стаж роботи / професійної діяльності відповідно до вимог, передбачених пунктом 3 статті 36 Римського статуту, абзацами п’ятим — десятим пункту 8 Положення;

8) написану власноруч письмову заяву про відсутність обставин, зазначених в абзацах тринадцятому — сімнадцятому пункту 8 Положення;

9) копію чинного (на момент подання) документа міжнародного зразка, що засвідчує володіння відповідною мовою на рівні не нижче C1 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR) (за наявності);

10) рекомендаційні листи щодо фахової компетенції кандидата (не менше двох), наданих фахівцями з відповідних галузей права;

11) письмову згоду на обробку персональних даних.

Особа, яка має намір взяти участь у конкурсі, також може подати до конкурсної комісії додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації тощо).

Приймання документів для участі у конкурсі здійснюватиметься впродовж 14 календарних днів, з 3 березня по 16 березня 2026 року (включно).

Документи подаються до конкурсної комісії в електронній формі на електронну адресу konkurs_icc@apu.gov.ua. Скановані копії усіх документів у форматі pdf (кожен документ окремим файлом) повинні бути підписані електронним цифровим підписом.

Прийом документів завершується 16 березня 2026 року о 24 годині. Документи, що подані після закінчення зазначеного строку, не розглядаються.