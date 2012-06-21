Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові оголосили про підозру представнику фірми, яка отримала гроші за розмитнення автомобілів з Європи, але послуг не надала.
Про це, посилаючись на інформацію Головного управління Нацполіціі Харківської області повідомиляє SQ.
12 лютого суд обрав 50-річному зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді арешту з правом внесення застави в розмірі 1,5 мільйона гривень.
На разі поліція встановлює місцезнаходження інших співучасників злочину.
Як інформував раніше сайт «Урядовий кур’єр», починаючи з грудня 2018 року харків’яни укладали угоди з фірмою, розташованої по вулиці Шевченка, з доставки та розмитнення автомобілів з Європи. У поліцію звернулися понад 100 ошуканих громадян, які платили представникам фірми суми від 28 тисяч гривень і більше для розмитнення автомобілів.
Київським відділом поліції по даному факту було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.