Будівництво нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» розпочато дев’ять років тому. Але цей багаторічний довгобуд кількох поколінь влади уряд незабаром обіцяє завершити. На цьому під час перевірки процесу будівництва наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
«Введення в експлуатацію нового комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» забезпечуватиме вчетверо більше трансплантацій кісткового мозку — до 100 замість 25. Це не просто цифри, це вчетверо більше дитячих життів, які ми зможемо врятувати», — цитує слова Олексія Гончарука департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Очільник уряду додав: якщо нині щороку Охматдит має змогу прийняти на лікування 20 тисяч дітей, то з повноцінним започаткуванням роботи лікарні спроможність прийняти на лікування зросте до 32 тисяч дітей.
Завершальну хвилю будівництва розпочато торік у грудні з ініціативи Президента, Кабінету Міністрів та за підтримки народних депутатів України, які спрямували на цей об’єкт додаткове фінансування.
«Здоров’я українців — пріоритет уряду, а запуск Охматдиту — частина урядової програми з якісної та доступної медицини в Україні. Інша не менш важлива частина — будівництво нових центрів екстреної медицини. Уже цього року побудуємо 200 таких центрів», — зауважив Олексій Гончарук. За його словами, пріоритет для його команди — врятувати цього року якомога більше людських життів, зокрема надавши їм доступ до якісної медицини.
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«Урядового кур’єра»