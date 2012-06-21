Перша черга оновленого комплексу національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» отримала сертифікат готовності об’єкта і вже наступного року прийматиме пацієнтів. Про це повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман після огляду потужностей оновленого лікарняного комплексу. Найбільшу увагу він звернув на відділення гематології та онкозахворювань. Їх оснащено унікальним для України обладнанням.

Прем’єр окремо підкреслив, що роком раніше комплекс мав вигляд аварійної споруди з розваленими комунікаціями й дахами, які протікають. «Не було навіть документації. За рік ми все відновили, завершуємо будівництво й передаємо об’єкт лікарям. Вони зможуть підготувати його до надання якісної допомоги», — цитує слова глави уряду департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

А будівництво другої черги лікарні, розповів поважний гість, розпочнеться наступного року. Для реалізації цього завдання грошей вистачить. «Ми акумулювали достатньо коштів. За умови ефективного використання їх буде достатньо. Думаю, за 16—18 місяців завершимо всі будівельні роботи», — продовжив Прем’єр. У цьому контексті він не забув подякувати урядовій команді, представникам Міністерства охорони здоров’я і всім причетним до будівництва «Охматдиту». «Треба сказати дякую і хай щастить», — резюмував Володимир Гройсман.

Будівництво оновленого комплексу лікарні розпочалося у грудні 2011 року. Минув рік, і роботи призупинили. На це вплинуло чимало чинників. Лише в 2015 році будівельні роботи частково відновили після передачі об’єкта до сфери управління МОЗ та спрямування бюджетних коштів на проведення будівництва. У жовтні 2016 року всі роботи було відновлено остаточно. Того самого року на зведення лікарні було надано 395 мільйонів гривень. З них вдалося освоїти 93%. У 2017 році спрямовували 380 мільйонів гривень. Обсяг освоєних асигнувань становив так само 93%, однак уряд коригував загальну вартість проекту.

У Кабінеті Міністрів переконані, що відкриття нового лікувально-діагностичного корпусу дасть змогу розширити багатопрофільність і подальший розвиток НДСЛ «Охматдит», збільшити загальний стаціонарний ліжковий фонд. Ідеться про ліжка інтенсивної терапії у трьох відділеннях і в Центрі дитячої гематології, онкології та трансплантації кісткового мозку. Окрему увагу приділятимуть модернізації наявної лікувально-діагностичної бази, створенню пансіонатів для батьків дітей з онкологічними захворюваннями. Мета — забезпечити 100% рівень охоплення сучасною діагностикою включно з радіоізотопною дітей з різними видами патології.

А ще Прем’єр говорив, що лікарня прийматиме в півтора раза більше дітлахів. Згідно з його очікуваннями, кількість складних операцій зросте на 50%, а бюджет лікування українських дітей за кордоном стане істотно меншим. На початку 2018 року буде оголошено тендер на добудову другого пускового комплексу очікуваною вартістю 1 мільярд 80 мільйонів гривень з плановим терміном завершення в II кварталі 2019 року.

Нинішній візит Прем’єра до оновленого комплексу не передбачав присутності представників ЗМІ. Однак цей захід був передбачуваним. 13 грудня Кабінет Міністрів без зайвих відступів ухвалив рішення про введення в експлуатацію першої черги оновленого комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». Тоді Прем’єр також дякував усім, хто долучився до виконання робіт. Керівництво Міністерства охорони здоров’я отримало доручення забезпечити все, аби за два-три місяці лікарня змогла прийняти перших пацієнтів.

Перша черга великого лікувального комплексу має понад 26 тисяч квадратних метрів. Вона міститиме системи МРТ та інше обладнання, яке дасть змогу лікарям проводити надскладні процедури дітям різного віку. Загалом оновлений комплекс «Охматдит» розміщуватиметься на площі 67 тисяч квадратних метрів і складатиметься з кількох блоків. Згідно з планом модернізації, буде десять сучасних хірургічних відділень, п’ять онкологічних і гематологічних та діагностичне відділення.