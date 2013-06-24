Під час робочої поїздки до Ужгорода Прем’єр­міністр Юлія Свириденко ознайомилася з роботою медичної системи регіону та реалізацією основних урядових програм у галузі охорони здоров’я. Вона оглянула, як функціонує програма безоплатного скринінгу для громадян віком 40+ в одній із клінік Закарпатської області. До програми долучилися вже понад 215 тисяч українців, здійснено виплати на суму 430 млн грн. Обстеження доступні майже у 2000 пунктів надання послуг у комунальних, державних і приватних медичних закладах. Запрошення продовжують надходити через Дію.

Прем’єр­міністр також провела зустріч з лікарями первинної ланки та екстреної медичної допомоги. Учасники обговорили ефективність державних політик і програм.

«2026 року уряд посилив фінансування екстреної допомоги: зросла капітаційна ставка. Завдяки цьому середня зарплата лікарів екстреної допомоги вже становить 38 тисяч гривень», — наголосила вона.

Окрему увагу приділено розвитку сільської медицини. Завдяки додатковим коефіцієнтам фінансування розширюється доступ до медичних послуг у віддалених і гірських громадах. Продовжують діяти програми підтримки молодих лікарів, зокрема виплата підйомних обсягом 200 тисяч гривень після інтернатури, а також програми забезпечення службовим житлом.

Також було обговорено питання забезпечення пальним екстреної медичної служби в умовах підвищених світових цін на нафту.