Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З метою гідного вшанування 300-річчя від дня народження видатного українського письменника і філософа Григорія Сковороди, яке відзначатимемо у 2022-му, на базі Охтирського краєзнавчого музею Сумської області презентовано новий туристичний маршрут «Охтирська Сковородіана». Він створений за участі представників галузевих підрозділів Сумської, Полтавської та Харківської ОДА, які розробили концепцію туристичної новинки, визначили провідні об’єкти, а зараз узагальнюють екскурсійну інформацію, аби шанувальники творчої спадщини мандрівного філософа змогли долучитися до його духовних джерел.
Передбачається, що найближчим часом на базі Охтирського краєзнавчого музею розпочне працювати постійна виставка «Великі українці. Григорій Сковорода», яка стане складовою маршруту.