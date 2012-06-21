Охтирський міський голова Сумської області Ігор Алексєєв вручив ключі від двох квартир жителям районного центру — особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла й перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Охтирської міської ради. Один з новоселів має статус учасника АТО.
Квартири торік у грудні за кошти державної субвенції придбав виконком міськради, і обійшлися вони у майже 550 тисяч гривень. Помешкання нині у власності житлового фонду соціального призначення територіальної громади й передані молодим людям, які там зможуть господарювати.
Як розповіли у міськраді, під час придбання власник одного з помешкань, дізнавшись, для кого призначена квартира, залишив у ній частину меблів, фіранки, окремі предмети побуту, щоб новосели не витрачалися на їх придбання.