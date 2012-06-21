Учора, 21 листопада, в Омані завершився шестиденний ультра-марафон, у якому взяли участь двоє представників Сумщини – тренер Охтирської ДЮСШ Євген Глива та його рідний брат Іван.
У командному заліку вони посіли високе друге місце, поступившись лише суперникам із Марокко. В індивідуальному заліку Євген став третім – перші два місця зайняли титуловані марафонці брати Рашид і Мухаммед Ельморабіті, а Іван – шостим, попереду якого виявилися двоє представників армії Оману.
За шість днів у дюнах тамтешньої пустелі спортсмени подолали 165 кілометрів.
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»