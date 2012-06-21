Морські черепахи поїдають пластикове сміття і гинуть, стаючи жертвами «їстівного» запаху небезпечних антропогенних відходів. До такого висновку, прийшли океанологи з США, які перейнялися проблемами смертельного потягу черепах до пластику.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоголову черепашку знайшли на пляжі Південної Кароліни
«Нам вперше вдалося довести, що запах пластикового сміття, який у величезних обсягах присутній у Світовому океані, може змушувати морських черепах ковтати його. Черепахи, стравохід яких частково або повністю забитий пластиком, приречені на болісну і тривалу смерть», – розповів професор Кеннет Ломанн з Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чепепаха-інвалід отримала протез
Вчені під керівництвом Ломанна спостерігали за міграцією головастих морських черепах (Caretta caretta), що живуть на західному узбережжі Сполучених Штатів, інших берегах Тихого океану, протягом багатьох років. Початкова мета дослідження – вивчення біологічного «компасу», який допомагає черепахам знаходити саме той пляж, де вони народилися, і повертатися туди для розмноження. Під час спостережень вчені помітили, що їхні підопічні люблять поживитися пластиковим сміттям.
Щоб з'ясувати причину цього явища, океанологи виловили 15 черепах та провели з ними кілька експериментів. Зокрема, вчені вивчили реакцію черепах на їжу, харчові добавки, воду та інші предмети, а також на пластикове сміття різної «свіжості». Вчені помітили, що піддослідні зацікавилися їжею і старим пластиком.
Ломанн зазначив, що морських черепах привернув запах пластика, який з часом покрився бактеріями і водоростями. З цього океанолог зробив висновок, що їм важливий не зовнішній вигляд їжі, а запах предметів, які вони ковтають.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції знайшли рештки черепахи, яка змогла пережити динозаврів
«Досліди з декількома морськими черепахами показали, що їх приваблює запах старого пластика, який обріс водоростями і мікроорганізмами. Черепахи поїдають цей пластик і потрапляють у смертельну пастку. Ймовірно, крім водоростей і мікробів, черепах приваблює специфічний аромат речовин у складі старого пластику. Але ми поки не можемо ідентифікувати молекули, які відповідають за цей запах», – відзначають океанологи.
Тепер вчені мають з'ясувати, що саме в запаху плаваючого в океані пластика так приваблює черепах.
Які саме молекули і речовини, присутні в старому пластику, що привертають увагу рептилій, вчені поки не можуть сказати. Вони планують отримати відповідь на це запитання в ході подальших експериментів з черепахами, а також детального вивчення хімічного складу цих частинок пластикового сміття.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені з Університету Росаріо в Боготі (Колумбія) виявили рештки величезної черепахи, яка жила в Південній Америці в період між 7 і 13 мільйонами років тому. Гігантська викопна тварина нагадувала своїми розмірами автомобіль.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»