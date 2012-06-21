Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Уже до кінця року на околицях Полтави курсуватимуть 11 нових пасажирських автобусів марки «Отаман», які місто придбало у виробника з Черкас за майже 24 мільйони гривень. Це міські автобуси першого класу, створені з використанням японських агрегатів. Вони ще пахнуть фарбою, тому, що зійшли із заводського конвеєра у цьому році. У салоні такого автобуса одночасно поміщається 52 пасажири, кількість сидячих місць – 22.
Важливо, що такий автобус обладнаний відкидним механічним трапом для інвалідних візків.
За перераховані кошти завод-виробник має також навчити водіїв та обслуговуючий персонал, надати комплекти ключів та аптечки, запасні колеса, відповідні документи. Крім того, постачальник надасть ще й однорічну гарантію на автобуси. Якщо співпраця складеться успішно, можна очікувати й нових закупок на ПАТ «Черкаський автобус».