Під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки відбулася нарада щодо реалізації завдань, визначених у Плані заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах пакета розширення Європейського Союзу 2024 року.

На нараді учасники обговорили стан виконання заходів за переговорними кластерами 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (охоплює 74 рекомендації Єврокомісії та 142 заходи) та 6 «Зовнішні відносини» (охоплює п’ять рекомендацій та 12 заходів).

Зокрема йшлося про виконання завдань у галузях, охоплених кластерами 1 та 6: боротьби з корупцією, верховенства права, судочинства, реформи державного управління, вдосконалення законодавства про державні закупівлі та статистику, а також безпеки України. Особливу увагу приділили тим заходам, реалізацію яких не вдалося завершити у визначені терміни.

Тарас Качка наголосив на важливості прискоритись у виконанні зобов’язань України на євроінтеграційному шляху та скоординував подальші спільні дії.

«Маємо довести, що Україна не лише прагне, а й здатна виконувати свої зобов’язання якісно та вчасно. Наша держава демонструвала сталий прогрес протягом усього переговорного процесу щодо вступу в ЄС. Така динаміка має бути збережена», — наголосив віцепрем’єр-міністр.

Учасники наради детально поінформували про подальші кроки, спрямовані на повноцінне втілення рекомендацій Єврокомісії. Окрему увагу присвятили розробленню Антикорупційної стратегії після 2025 року.

Участь у нараді взяли члени робочих (переговорних) груп щодо підготовки переговорних позицій України під час переговорів з Європейським Союзом, зокрема представники Верховної Ради, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, Національного антикорупційного бюро тощо.

Довідково:

Кабінет Міністрів України у березні затвердив План заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в межах пакета розширення ЄС 2024 року. План містить понад 380 заходів, спрямованих на втілення рекомендацій Єврокомісії, що були представлені у Звіті про прогрес України в межах пакета розширення 2024 року, а також на продовження виконання рекомендацій комісії 2023 року, які не було виконано в повному обсязі.

Документ встановлює заходи щодо виконання 195 рекомендацій за 33 переговорними розділами в межах шести кластерів та галузями: економічні критерії, функціонування демократичних інституцій і реформа державного управління. Кожен захід закріплений за конкретною рекомендацією та передбачає строки і відповідальних за їх виконання.

Прогрес України щодо виконання рекомендацій, визначених у межах пакета розширення, служить індикатором готовності нашої держави до інтеграції в Європейський Союз.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра