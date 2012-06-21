Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині активізували профілактичну роботу стосовно запобігання коронавірусу, а водночас заздалегідь дбають про те, як діяти у випадку його виявлення.
Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської ОДА Дмитро Кравцов. Зокрема, для цього зарезервовані 493 інфекційні ліжка, з яких 16 реанімаційні, а також 93 бокси. Напоготові спеціальний автотранспорт для перевезення хворих.
За словами директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимира Збаражського, в області функціонує сучасна лабораторія, оснащена за останнім словом техніки. Тут досліджують усі типи грипу, а відтак і коронавірусу. Якщо виникне потреба, з МОЗу направлять потрібні тест-системи.
В обласному центрі відбулося оперативне засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як наголосив міський голова Сум Олександр Лисенко, виділені відповідні кошти на превентивні заходи, придбання спецодягу медичним працівникам. За потреби фінансування буде збільшено.
При виявленні хворих міську та обласну дитячі лікарні зарезервовано для дітей, обласну інфекційну – дорослих. За потреби буде задіяна четверта міська лікарня. Створені також бригади швидкої допомоги.
Що стосується засобів індивідуального захисту, то медики і епідеміологи повністю ним забезпечені.