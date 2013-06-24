Хмельниччина – один з лідерів у створенні патронатних родин. В області активно розбудовують систему соціальних послуг. Про це Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович зазначила під час робочої поїздки в регіон. У Хмельницькій області активно створюють патронатні родини – тимчасову форму догляду, яка дозволяє дітям залишатися в безпечному сімейному середовищі, поки біологічні батьки вирішують проблеми або ж триває пошук постійної сім'ї. Якщо на початку 2024 року у Хмельницькій області було дві патронатних родини, то станом на червень 2025-го – тридцять. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічей з представниками Хмельницької ОВА, зокрема, начальником адміністрації Сергієм Тюріним, Міністр обговорила подальший розвиток соціальних сервісів та участь регіону в пілотних проектах, зокрема, трансформації інтернатних закладів для дорослих та впровадженню соціальної послуги підтриманого проживання.

Особлива увага – послузі тимчасового відпочинку для родичів, які доглядають за людьми з інвалідністю, зокрема, дітьми. Адже часто саме доглядальники залишаються поза увагою, а така послуга – можливість для них вирішити власні справи чи відпочити, поки близьку людину доглянуть фахівці.

Також Оксана Жолнович ознайомилася з діяльністю «Університету третього віку», який діє при територіальному центрі соціального обслуговування. Тут люди старшого віку на практиці втілюють принципи активного довголіття – вивчають іноземні мови, опановують цифрові навички, займаються творчістю. Загалом діє 25 факультетів, які щороку відвідують понад 900 хмельничан.

Приділили увагу під час візиту роботі Центру життєстійкості на базі благодійного фонду «Карітас Хмельницький» УГКЦ. Тут надають комплексну психосоціальну допомогу, і це один із прикладів того, як можна організувати підтримку на місці — ефективно, злагоджено й із повагою до людської гідності.

Сильну соціальну інфраструктуру також демонструє громада Волочиська, де працює Центр життєстійкості та Центр денного догляду для дітей з інвалідністю, які є надійною підтримкою для родин.

“Вдячна всім соціальним командам Хмельниччини за відкритість до змін. Разом працюємо над тим, щоб у кожній громаді були послуги, які справді підтримують людей”, — наголосила Оксана Жолнович.