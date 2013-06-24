В Україні стартувала Всеукраїнська кампанія соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», спрямована на просування принципів безбар’єрності та залучення людей до творення України без бар’єрів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кампанія реалізується в межах національної стратегії з безбарʼєрного простору, спільно з урядовими флагманськими проектами, у співпраці з ЮНІСЕФ в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів».

«Безбар’єрність – це не про обмеження, а про рівність і гідність для кожного. Для людей з інвалідністю і людей без інвалідності, для найстарших і найменших, для малюків у візочках і для їхніх батьків, для тих, хто має сили, і тих, хто почувається не дуже добре фізично чи психологічно, бо всі ми в якийсь момент життя так почуваємося. Безбар’єрність не ділить. Вона всіх об’єднує», — наголосила перша леді.

За даними національного дослідження, проведеного у 2024 році Центром соціальних змін та поведінкової економіки за підтримки ЮНІСЕФ, 87% українців вважають безбар’єрність цінністю для суспільства. Водночас, розуміння суті безбар’єрності потребує поглиблення: 26% опитаних не розуміє це поняття.

«Створення безбар`єрного суспільства, де кожна дитина та родина має шанс реалізувати свій потенціал, – це інвестиція в сьогодення й майбутнє України. Ми раді підтримати Уряд України на цьому шляху. Ця кампанія несе чітке послання: безбар’єрність — це про можливості для кожного та кожної. Її мета — об’єднати владу, бізнес, суспільство та медіа навколо спільного бачення, де всі можуть все», — зазначив голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Перша хвиля кампанії стартувала з відео маніфесту “Коли можеш”

і покликана пояснити шість ключових напрямків безбар’єрності: фізичний, інформаційний, цифровий, суспільно-громадянський, освітній та економічний.

Друга хвиля кампанії буде залучати людей до створення доступного середовища у своїх громадах, щоб всі незалежно від віку, статі, соціального статусу, місця проживання чи будь-яких інших ознак, малий рівний доступ до участі в житті суспільства.

У межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні Міністерство соціальної політики реалізує флагманський проект «Підтримане проживання». Ця соціальна послуга спрямована на створення можливостей для людей з інвалідністю, людей старшого віку проживати не в інтернатному закладі, а у громаді – в комфортних умовах (у невеликих будинках чи квартирах) та з необхідним супроводом соціальних працівників. Люди живуть у спеціально облаштованих помешканнях, де можуть робити власний вибір, розвиватися та керувати своїм життям, отримуючи необхідну допомогу в побуті, підтримку у навчанні, вдосконаленні навичок та соціалізації.

Під час заходу, присвяченому запуску всеукраїнської кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович поділилася історією 18-річного Миколи - хлопця з інвалідністю, який проживає в будинку підтриманого проживання «Оселя родини» на Київщині.

«Коли ми з першою леді Оленою Зеленською відвідували будинок підтриманого проживання у Фастові, мене дуже вразила історія Миколи. Проживши 18 років в інтернаті, він не мав жодного права вибору. І це той формат життя, який, на жаль, здебільшого пропонує держава людям в інтернатах. Зараз, коли замість психоневрологічного закладу Микола оселився у будинку підтриманого проживання, він почав повноцінно жити, отримувати нові навички і реалізувати свої можливості. Він навчився самостійно готувати, почав користуватися мобільним телефоном, займатися флористикою. Він почав мріяти! Усе це завдяки зміні філософії догляду, яку ми сьогодні втілюємо. Це догляд, який не обмежує, не десоціалізує, не виключає людину зі звичного оточення. Ми хочемо масштабувати цей підхід, щоб такі історії, як у Миколи, були не прикладом, а нормою нашого життя», – розповіла Оксана Жолнович.

Зазначимо, що Міністерство соціальної політики закуповує послугу підтриманого проживання в громадах в межах пілотного проекту, який є однією із базових послуг для реалізації Стратегії реформування інтернатних закладів для осіб старшого віку та осіб з інвалідністю та деінституціалізації догляду.

Наразі у 5 регіонах створено 14 помешкань підтриманого проживання, де живе 81 людина. У 2025 році скористатися послугою підтриманого проживання та стаціонарного догляду зможуть 2 тисячі людей.