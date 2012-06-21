На початку тижня підконтрольні Кремлю кримські суди призначили перші штрафи кримськотатарським активістам, які брали участь в одиночних пікетах проти дій російських силовиків на окупованому півострові 14 жовтня. Білогірський районний суд присудив штрафи по 10 тисяч рублів Айдеру Абібуллаєву, Еміру-Усеїну Ельдару. У Совєтському райсуді присудили штраф 10 тисяч рублів Серверу Сейтібрамову, такий самий штраф присудили в Кіровському райсуді Таїру Умерову. Сімферопольський районний суд переніс засідання у справі Рустема Емір-Усеїнова на 26 грудня, про це повідомляє «Крим. Реалії».
Одиночними пікетами, на які у всьому Криму вийшло щонайменше 100 осіб, активісти хотіли висловити незаконній російській владі свій протест проти обшуків й арештів кримських татар. На учасників пікетів було складено адміністративні протоколи за порушення встановленого порядку пікетування, що передбачає штраф обсягом від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або примусові роботи. У складених протоколах представники правоохоронних органів кваліфікували одиночні пікети як неузгоджений із владою масовий захід. Головним доказом звинувачення у суді служить висновок «експертного центру МВС у Криму», згідно з яким «пікети були об’єднані одною метою, задумом і спільною організацією».
У МЗС України вважають, що суди над кримськотатарськими активістами в окупованому Криму пов’язані з голосуванням у Генеральній Асамблеї ООН за оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини на півострові, яке відбулося вчора. Про це у Twitter написала офіційна представниця міністерства Мар’яна Беца. «Категорично засуджуємо судилища в окупованому Криму. Цілеспрямовані дії РФ напередодні голосування в ООН резолюції щодо прав людини в Криму», — прокоментувала останні події в Криму спікер вітчизняного МЗС. Мар’яна Беца заявила, що російська влада своїми діями намагається «зламати і придушити» спротив кримських татар. «Цинізм РФ не знає меж», — наголосила український дипломат.
Після анексії Криму, за даними правозахисників, ситуація з правами людини на півострові значно погіршилася. Під різними приводами, зокрема боротьбою з екстремізмом, окупаційна російська влада переслідує людей, які наважуються відкрито критикувати дії Росії на півострові та називають незаконною анексію Криму РФ, заявили правозахисники з Human Rights Watch.
Торік 19 грудня Генасамблея ООН ухвалила першу резолюцію про права людини в Криму і Севастополі. У документі Росію вперше назвали державою-окупантом, а Крим — тимчасово окупованою територією. 14 листопада 2017 року Третій комітет Ген асамблеї ООН, який займається соціальними, гуманітарними і культурними питаннями, підтримав проект нової резолюції щодо Криму. У ньому вимагають від Росії зняти заборону на діяльність Меджлісу в Криму, про що йдеться у рекомендаціях Міжнародного суду ООН. А також забезпечити на півострові освіту кримськотатарською та українською мовами. Голосування за оновлену кримську резолюцію відбулося вчора на засіданні Генасамблеї в Нью-Йорку.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»