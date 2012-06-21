Обвинувачений російськими силовиками в зберіганні боєприпасів український активіст Володимир Балух 15 січня в завершальному слові на засіданні підконтрольного Кремлю Роздольненського районного суду окупованого Криму заявив, що справа проти нього «сфабрикована у зв’язку з його політичною позицією» і це не змусить його любити «нову Батьківщину».
Як повідомляє сайт «Крим.Реалії», український активіст зазначив, що «сльози матерів тих, що сьогодні захищають своє право на свободу, ще віділлються всім, хто сьогодні стоїть за переслідуваннями в Криму». Балух додав, що боротиметься за притягнення до відповідальності всіх, хто має стосунок до «фабрикації його справи».
Також він наголосив, що не вірить у справедливість судового рішення і все це «викликає у нього тільки посмішку». Завершальними словами Балуха на суді стали: «Перемога все одно буде за нами. Слава Україні!»
Вирок, зачитаний наступного дня, шокував: Володимира Балуха таки засудили до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу, еквівалентного понад 4,5 тисячі гривень. Водночас міністр закордонних справ Павло Клімкін написав, що «винні у цьому свавіллі понесуть покарання». Фейкова судова система окупаційної влади безсила проти людей незламної волі. Останнє слово в суді Володимира Балуха — настанова вільної людини всім нам.