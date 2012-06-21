Вітчизняне МЗС заявляє, що водопостачання до Криму з континентальної України буде повністю відновлено тільки після повної деокупації півострова. Така чітка й однозначна позиція ґрунтується на нормах міжнародного права, йдеться у заяві нашого зовнішньополітичного відомства. Адже під приводом «гуманітарної потреби» російській окупаційній владі у Криму бракує води на прискорений розвиток військових об’єктів і підприємств ВПК.
Укотре наголошено, що забезпечення водою населення тимчасово окупованого Криму, як і в разі із забезпеченням іншими ресурсами, харчовими продуктами та медикаментами, відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, — зобов’язання держави-окупанта. Тобто Російської Федерації.
Відповідно будь-які заяви про нібито порушення норм міжнародного права Україною через припинення водопостачання нікчемні з точки зору міжнародного права. А істерику, вочевидь, спрямовано для призначення винного за витрати, яких вже сьомий рік зазнає РФ внаслідок окупації Криму та його мілітаризації.