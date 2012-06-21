Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
В українському місті Донецьк після окупації проросійськими незаконними збройними формуваннями відразу ж різко змінили його назву, прибравши «ь». А відтепер знову зміни: лідер окупаційної адміністрації ОРДО Денис Пушилін підписав указ про використання попередньої назви «Сталіно».
Щоправда, в документі уточнюється, що «Сталіно» вживатиметься поряд із назвою «Донецк» при проведенні урочистостей до пам’ятних дат міста, пов’язаних із подіями Другої світової війни. Тобто «сталінцями» донеччани стануть тричі на рік — 9 травня, 22 червня (День пам’яті та жалоби) і 8 вересня (День звільнення Донбасу). А про серйозність цього указу свідчить його наступний пункт: «Міністерству інформації ДНР організувати інформаційні кампанії для підтримки популяризації історичної назви «міста Сталіно».
Тодішнє місто Юзівка перейменували на Сталіно у 1924 році, а відмовилися від цієї назви у 1961 році після розвінчання культу особи «вождя всіх часів і народів». Хоча історики та краєзнавці досі притримуються думки, що у 20-х роках населений пункт перейменували не на його честь, а зважаючи на активний розвиток у місті сталеливарної промисловості.
До речі, кілька днів тому подібний наказ з’явився і в окупованому Луганську. Поряд із цією назвою там також використовуватимуть колишню — «місто Ворошиловград».