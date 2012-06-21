Провідний інженер-конструктор держпідприємства «АНТОНОВ» Лариса Кияниця розповіла «УК», як у жовтні 1978 року у відрядженні відновлювала макет гори Узун-Сирт, який продули в аеродинамічній трубі, щоб зрозуміти причину трагедії.

— До наших днів дійшла легенда про те, як 1920 року на Узун-Сирт (так до 1923-го називалася гора Клементьєва поблизу Коктебеля у Криму) піднялися поет Максиміліан Волошин і авіатор Костянтин Арцеулов. Вони стояли над урвищем південного схилу гори, й у Волошина зірвало капелюха, який, на диво, не покотився донизу, а… здійнявся над горою і, пролетівши чималеньку відстань, спустився на схилі. Арцеулов пояснив це наявністю висхідного потоку. 1923 року з ініціативи Арцеулова в Коктебелі відбулися перші планерні випробування, на яких люди ширяли як птахи.

Таких місць, як гора Клементьєва, де є висхідні потоки повітря, що сприяють польотам людини на планері, у світі лише два, вважають експерти. Одне — під Коктебелем, друге — у Сполучених Штатах Америки — Харріс Хілл (штат Нью-Йорк).

Наприкінці серпня 1977 року на горі Клементьєва сталася катастрофа. Розбилися два професійні планеристи, які летіли на одному планері та йшли на посадку. Один з них — 55-річний чемпіон СССР із планерного спорту, письменник і популяризатор планеризму Віктор Гончаренко. Усі ламали голову, як це могло статися.

Олега Антонова, який у юності всерйоз захоплювався планеризмом і знав ці гори, теж непокоїла причина їхньої загибелі. Він попросив мене (я працювала в конструкторській бригаді планування аеродинамічних моделей) відновити макет гори, ям і кар’єрів, влаштованих місцевими жителями, які видобували тут кримський камінь. Антонов хотів з’ясувати, чи не спричинила катастрофу велика кількість цих кар’єрів.

До речі, саме Антонов став ініціатором створення аеродинамічної труби на нашому підприємстві, яку назвали «верстат №1». З усіх генеральних конструкторів саме він найбільше бував в аеродинамічній трубі фірми. Приходив у зал і спостерігав за нашою роботою. Міг узяти олівець і вирівняти носик літака. Потім конструктори робили лінію другого порядку.

Пам’ятаю, якось наша група молодих спеціалістів фірми їздила в Центральний аерогідродинамічний інститут імені Жуковського (ЦАГІ) на конференцію. Ми стояли у вестибюлі. До нас підійшов Антонов і з кожним привітався за руку. Він був дуже простий у спілкуванні. Простота і геніальність завжди поряд.

Моє відрядження тривало днів п’ять. О. Антонов дав мені записку для ЦАГІ (інституту підпорядковувалася науково-дослідна база, створена на горі Клементьєва). У ній написав: «Прошу надати допомогу» і підписався.

Олега Антонова дуже поважали і любили. Він мав незаперечний авторитет. Коли я вийшла на начальника штопорного відділення ЦАГІ, рекомендація від Антонова спрацювала, як в «Трьох мушкетерах» — послання кардинала Ришельє для Міледі. Подавцеві цієї записки всіляко сприяли. Мені надали генеральний план гори з усіма зрізами. Якби звернулась офіційно, навряд чи отримала б ці дані. Макет потім продули в нашій аеродинамічній трубі і зрозуміли, що причиною авіакатастрофи був людський чинник. Планеристи загинули не через зміну рельєфу гори, яка так і не віддала нам свою таємницю.

На жаль, із цієї поїздки збереглося єдине фото: я біля пам’ятника двом планеристам. Нині від цієї стели залишився тільки п’єдестал.

Вікторія КОВАЛЬОВА

для «Урядового кур’єра»