Міжнародна боксерська асоціація визнала українського чемпіона світу і Європи Олександра Хижняка найкращим боксером світу 2017 року незалежно від вагових категорій. Нагородження нашого талановитого співвітчизника відбулося під час Всесвітнього боксерського форуму в Сочі.
«Надзвичайно приємно бути на цьому форумі, серед найкращих боксерів світу. Дуже приємно представляти саме свою країну не лише в цьому залі, а й на різних рингах по всьому світу», — зазначив 22-річний полтавець у промові, яку він виголосив рідною мовою. Олександр подякував своєму батькові-тренерові, вітчизняній федерації, українській команді за постійну підтримку і допомогу. «Дякую всім, хто вважає мене гідним цієї нагороди. Моя головна мета — нагорода Олімпійських ігор, і я зроблю все від себе можливе, аби якомога краще підготуватися до ліцензійного чемпіонату світу 2019 року та здобути перепустку на Олімпіаду Токіо-2020», — пообіцяв спортсмен.
Варто зазначити, що сімома роками раніше найкращим боксером планети ставав Олександр Усик, який одним з перших привітав Олександра Хижняка з визнанням.