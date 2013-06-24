26 червня у Дніпрі відбувся форум «Безпечна громада 2025», організований Міністерством внутрішніх справ України. Захід об’єднав керівників громад, обласних військових адміністрацій, представників безпекових служб, поліції, рятувальників та членів Уряду. Участь у форумі взяв Віце-прем’єр-міністр з відновлення – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У центрі уваги форуму – розвиток безпечного середовища на рівні громад, практичні рішення, які дозволяють системно реагувати на загрози, посилювати спроможність громад до дій у кризових ситуаціях і створювати захищені простори для життя. Представлено ініціативу МВС – проект «Офіцер-рятувальник громади», що має забезпечити новий рівень цивільного захисту на місцях.

Олексій Кулеба у своєму виступі підкреслив, що безпечна громада – це спільна відповідальність держави, регіональної та місцевої влади.

“Саме в громадах формуються практики, на яких будується державна політика безпеки і відновлення. Особливо важливо чути голос прифронтових і прикордонних територій, бо саме там сьогодні тримається стійкість країни», – зазначив Олексій Кулеба.

Віце-прем’єр-міністр також наголосив, що підтримка громад залишається пріоритетом державної політики. У 2025 році на місця вже спрямовано понад 74 млрд грн дотацій і субвенцій — це базові кошти, які дозволяють громадам виконувати повноваження, підтримувати людей і реагувати на виклики. Окремим рішенням Уряду 1,8 млрд грн спрямовано для 180 прифронтових громад – на укриття, аварійні роботи, ремонти інженерних мереж.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що безпека – це не лише про реагування на загрози, а передусім про створення умов, у яких кожна людина відчуває себе захищеною у повсякденному житті.

«Уже понад три роки наша країна живе в умовах широкомасштабної війни, і це випробування, яке торкнулося кожної родини у нашій державі, кожного населеного пункту, кожної громади. Навіть під обстрілами ми продовжуємо працювати, щоб українці відчули себе більш захищеними. Безпека – це не просто відсутність вибухів та атак, це можливість спокійно відвести дитину до школи. Це впевненість у тому, що у випадку небезпеки – кожен з нас отримає швидку та якісну допомогу. Це коли громадські простори безпечні, а сервіси зручні та доступні. Ми розуміємо, що коли люди відчуватимуть себе у безпеці – вони будуть повертатися до дому», – заявив Ігор Клименко.

Олексій Кулеба також підкреслив, що в умовах війни громади не лише адаптуються до викликів, а й задають напрям дій – впроваджують рішення, які згодом масштабуються на рівні державної політики.

«Завдання Уряду – підтримати ці практики ресурсом, створити умови, щоб кожна громада мала спроможність діяти. Дякую громадам, які беруть відповідальність і щодня ухвалюють рішення. Особливо тим, хто долучився до ініціативи “Пліч-о-Пліч” і підтримує постраждалі регіони. Стійкість починається з конкретних рішень на місцях», — зазначив Олексій Кулеба.

Форум «Безпечна громада 2025» став майданчиком для обговорення реальних інструментів, що працюють у громадах в умовах війни, а також прикладів міжвідомчої взаємодії, яка дозволяє ефективно реагувати на загрози. Учасники заходу підтвердили важливість тісного партнерства між державою, громадами та безпековими службами як основи для формування життєстійкого середовища.