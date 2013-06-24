Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба взяв участь у молодіжному форумі, де обговорив із представниками молодого покоління їхні пріоритети та бачення розвитку країни. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Молодь в Україні чітко формулює свої пріоритети – залишатися та працювати у своїх громадах, захищати та розвивати свою країну, бути залученими до ухвалення рішень», – зазначив Олексій Кулеба.

Учасники заходу поділилися ідеями та ініціативами щодо відновлення України, житлової політики, підтримки бізнесу. Особливу увагу приділили потребам молоді з прифронтових територій.

Міністерство розвитку громад та територій працює над тим, щоб можливості для молоді були інтегровані в широку політику відновлення громад. Йдеться про доступну іпотеку, створення робочих місць із гідною оплатою, умови для інвестицій в інфраструктуру прифронтових регіонів, а також залучення молодих людей до планування відновлення та роботи в експертних радах.

«Молодь – це частина нашої спільної роботи заради сильної України. Молодь тут», – наголосив Олексій Кулеба.

Для постійного діалогу та відкритої взаємодії при Міністерстві створюється Молодіжна рада. До її складу увійдуть представники всіх регіонів, що дасть змогу напряму долучатися до формування державної політики відновлення та розвитку.