Лідер збірної України з фехтування на шаблях Ольга Харлан стала переможницею першого Гран-Прі сезону-17/18, який пройшов у мексиканському Канкуні.
Українка стартувала відразу в турі прямого вибування під другим номером посіву. В 1/32 фіналу Харлан здобула перемогу над кореянкою Сеоною Ванг (15:12), в наступному раунді вибила з боротьби росіянку Ольгу Нікітіну (15:6), а в поєдинку за потрапляння в ТОП-8 виявилася сильнішою китаянки Ян Хен’ю (15:12), інформує nffu.org.ua.
Потім наша фехтувальниця зустрілася з плеядою призерок і переможців Олімпійських ігор. У 1/4 турнірної таблиці українка з перевагою в два удари обіграла чемпіонку Лондона-2012 Кім Чжі Йон з Південної Кореї (15:13), а після розібралася з володаркою золота Ріо-де-Жанейро-2016 Яною Єгорян з Росії, перемігши суперницю з мінімальною перевагою – 15:14. Нагадаємо, саме Яні Ольга програла у півфіналі олімпійського турніру в Ріо-2016, де стала володаркою «бронзи».
У фіналі турніру в Канкуні українська шаблістка зійшлася у двобої з Аріанною Ерріго з Італії. Якщо вихід Харлан у фінал ще можна було спрогнозувати, то потрапляння туди Ерріго стало справжньою сенсацією, адже італійка більшу частину своєї спортивної кар’єри виступала виключно у фехтуванні на рапірах. Наразі італійська рапіристка має у своєму активі «срібло» Олімпійських ігор-2012, два «золота», одне «срібло» і три «бронзи» чемпіонатів світу, а п’єдестал у Канкуні став для неї першим на змаганнях з фехтування на шаблях. Хоч у попередніх боях італійка змогла перемогти перший номер світового рейтингу Анну Мартон з Угорщини (15:14) і дворазового призера світової першості Сесилію Берде з Франції (15:14), здолати Ольгу Харлан Ерріго було не під силу. Останній поєдинок змагального дня залишився за українкою, яка виграла у своєї суперниці з рахунком 15:6.
Таким чином, Харлан перемогла на другому міжнародному турнірі поспіль. Нагадаємо, раніше, в середині листопада цього року українська шаблістка стала переможницею етапу Кубка світу-17/18 в бельгійському Сінт-Нікласі.