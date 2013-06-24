До того, як рішення про відкриття першого переговорного Кластера в межах процесу вступу України до Європейського Союзу буде ухвалено, важливо розставити пріоритети щодо майбутніх реформ в державі. Про це заявила Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністр юстиції України Ольга Стефанішина під час свого виступу на заході «Комплексна реформа правоохоронної системи як ключовий елемент євроінтеграції України», що відбувся 1 липня у Києві. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час конференції було презентовано План заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023 - 2027 роки.

Участь у заході також взяли Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Тимчасовий повірений у справах Представництва ЄС в Україні – керівник Програм співробітництва Представництва Штефан Шльойнінг, Голова Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні) Рольф Холмбо та багато інших.

«Ми зібрались, аби обговорити не лише амбітні плани трансформацій правоохоронної системи, а і про їхню безпосередню реалізацію. Реформа правоохоронних органів була однією з 7 політичних рекомендацій Єврокомісії, виконання яких дозволило нам зробити крок до членства в ЄС. Йдеться про комплексний перегляд роботи правоохоронних органів — задля створення ефективної, структурованої системи, яка гарантує баланс і доступ до правосуддя, аби органи правопорядку могли без перешкод забезпечувати найголовніше – справедливість», – зазначила Віце-премʼєр-міністр.

З її слів, аби реалізувати ці прагнення та створити систему європейського зразка, був розроблений та в травні 2023 року затверджений Президентом України Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку, а у 2024 році – План заходів до нього. Розробка цього документу обʼєднала надзвичайно широке коло залучених сторін: і Офіс Генерального прокурора, і державні, і правоохоронні структури, і судові органи, і зокрема, Міністерство юстиції як орган виконавчої влади.

«Міністерство юстиції відіграє ключову роль у забезпеченні балансу в системі правосуддя та доступу до нього. Тому, для нас пріоритетом є реалізація Плану заходів. Документ синхронізований із блоком «Юстиція, свобода та безпека» Дорожньої карти з питань верховенства права, яка є необхідним кроком для відкриття перемовин з ЄС за першим Кластером «Основ». Лише минулого тижня, всі лідери Європейського Союзу (за виключенням одного) підтвердили, що Україна готова до відкриття переговорів за цим Кластером. А це означає, що зараз – саме час розставити пріоритети щодо майбутніх реформ, зокрема це стосується і правоохоронної системи. На мою думку, пріоритет є очевидними – це унормування діяльності органів правопорядку», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Вона відзначила, що результатом трансформацій та реформ останнього десятиліття стало, серед іншого, створення низки правоохоронних органів з різноманітними структурами та повноваженнями, що виконують ті чи інші соціально та суспільно важливі цілі. На сьогодні цей процес потребує впорядкування.

Віце-премʼєр-міністр окремо акцентувала наявності високого суспільного запиту на серйозні, багаторівневі, структурні зміни.

«Ми пройшли значний шлях до відновлення довіри, створення інституцій, які би її гарантували. Це антикорупційні інституції, судові органи, декілька етапів реформування органів, які сприяють відновленню правосуддя в частині підсанкційних осіб, управління кримінальними активами, здобутими незаконним шляхом, тощо. Таких процесів багато за плечима Уряду, Парламенту, і сьогодні дуже важливим є дискурс в суспільстві, який відкриває нову декаду змін для нашої Держави. Пишаюсь можливістю говорити про це з вами, чути ваші думки. Міністерство юстиції залишається вашим надійним союзником у реалізації ініціатив, які допомагають відновити справедливість, сприяти справедливості та гарантувати її», – наголосила Ольга Стефанішина.

Захід організований Міністерством внутрішніх справ спільно з Консультативною місією Європейського Союзу (КМЄС) в Україні та Офісом Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.