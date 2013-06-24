У понеділок, 16 червня відбулась телефонна розмова Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - Міністра юстиції України Ольги Стефанішиної та Комісара ЄС з питань розширення Марти Кос. Співрозмовниці обговорили, зокрема, наступні кроки у межах процесу вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Україна зі свого боку підготувала всі необхідні документи та здійснила відповідні кроки для відкриття трьох переговорних Кластерів. Затверджено три дорожні карти трансформацій з питань верховенства права, демократичних інституцій та державного управління, які були розроблені у процесі консультацій з Єврокомісією», – підкреслила Ольга Стефанішина під час розмови.

Обидві сторони відзначили важливість продовження діалогу з державами-членами ЄС з метою досягнення необхідного політичного рішення. Так, йдеться про відкриття Кластер 1 «Основи процесу вступу до ЄС», Кластер 2 «Внутрішній ринок» та Кластер 6 «Зовнішні відносини», за якими Україна успішно завершила двосторонній скринінг з ЄС.

Окрему увагу під час розмови присвятили продовженню підтримки Євросоюзом фінансування безкоштовного харчування для учнів українських школи. Нагадаємо, у грудні минулого року 65 млн євро спрямовано безпосередньо на підтримку політики України у сфері шкільного харчування, з метою забезпечити безкоштовне, здорове харчування для учнів початкових класів по всій країні.

Також співрозмовниці обговорили необхідні кроки щодо сприяння поверненню депортованих українських дітей на батьківщину.

Ольга Стефанішина та Марта Кос окремо зупинилися на законопроектах, ухвалення яких передбачено Планом Україна у межах Ukraine Facility – комплексного механізму фінансової підтримки України з боку ЄС на 2024-2027 роки.