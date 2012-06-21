На особисте запрошення генерального директора Сумського машинобудівного науково-виробничого об’єднання Олексія Цимбала підприємство відвідали славетні земляки дворазові олімпійські чемпіони Володимир Голубничий та Олександр Шапаренко, які трудовий шлях розпочинали на цьому машинобудівному заводі відповідно у 1952 та 1962 роках. Ця зустріч перша, коли спортсмени — вихованці робітничого колективу разом завітали на місце своєї юності. Олексій Цимбал привітав шанованих гостей з недавнім присвоєнням їм найвищого заводського звання «Почесний машинобудівник Сумського НВО», подякував за вагомий внесок у розвиток світового спорту й за те, що вони гідно несуть звання робітника-заводчанина, яке надають на все життя. А затим провів екскурсію нинішнім підприємством.
Оскільки ремонтно-механічний цех, у якому розпочинав трудову біографію учнем слюсаря Володимир Голубничий, не зберігся в тодішньому вигляді, то учасники зустрічі відвідали модельний цех, де свого часу працював Олександр Шапаренко.
Він постояв за своїм верстатом (щоправда, тоді дерев’яним, а тепер металевим), поспілкувався з робітниками, оглянув експозицію в цеховому куточку слави. І там і у виставковій залі зберігаються численні документи, пов’язані зі спортивним тріумфом сумських вихованців: копії їхніх автобіографій, які подавали під час оформлення на роботу, численні світлини, телеграми підтримки, надіслані до Рима, Токіо, Мехіко, Мюнхена та Монреаля (у цих містах сумчани виборювали свої олімпійські нагороди).
Як сказали Володимир Голубничий та Олександр Шапаренко, для них ця зустріч особлива, адже повернулися у молодість. Приємно, що робітничі традиції машинобудівників зберігаються і розвиваються, навіть попри нинішні труднощі, які, звичайно ж, тимчасові й неодмінно будуть подолані.