У столиці американського штату Джорджія Атланті серією спрямованих вибухів знесли знамениту спортивну арену «Georgia Dome». Протягом двадцяти п’яти років цей спортивний комплекс був домашнім стадіоном команди з американського футболу «Атланта Фелконс». З сезону 2017 року «Атланта Фелконс» виступають на новому стадіоні «Mercedes-Benz Stadium» місткістю у 71 тисячу глядачів, інформують іноземні ЗМІ.
Коли стадіон відкривався в 1992 році, він був найбільшою критою спортивною спорудою в світі, на трибунах якого могло вміщуватися до 80 тисяч глядачів. За всю багату історію арени на ній було проведено понад п’ятсот матчів. Загальна кількість заходів на цьому стадіоні перевищила 1400, і їх відвідали понад 37 мільйонів глядачів. У 1996 році під час Олімпійських ігор тут проводилися змагання з баскетболу, художньої гімнастики і гандболу.