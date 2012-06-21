Днями президент Національного олімпійського комітету України, член виконкому МОК Сергій Бубка разом з автором та виконавцем міжнародного масштабного соціального проекту «Планета Земля — погляд з інвалідного візка» Миколою Подрезаном зустрілись у штаб-квартирі Міжнародного олімпійського комітету в Лозанні з головним олімпійцем світу Томасом Бахом. Під час розмови українці презентували соціальний проект, започаткований у нашій країні й спрямований на популяризацію олімпійських цінностей у всьому світі.Микола Подрезан протягом останніх років за підтримки Національного олімпійського комітету з олімпійським смолоскипом у руках мандрує маршрутом Всесвітньої естафети Олімпійського вогню 2004 року. До речі, один з етапів тієї естафети приймав Київ і, за оцінками міжнародних експертів, його визнано одним із найкращих.
Маршрут нинішньої навколосвітньої подорожі — 35 міст у 27 країнах на п’яти континентах.
Як громадський діяч Микола Подрезан під час свого туру зустрічається зі школярами й студентами різних країн, ділиться інформацією про Україну, її спортивні здобутки та олімпійські досягнення, поширює олімпійську літературу й сувенірну атрибутику, надану Національним олімпійським комітетом. Своєю небайдужістю й оптимізмом він сприяє залученню молоді до спорту й олімпізму. Це відзначили і в Лозанні.
Президент МОК Томас Бах з великою зацікавленістю ознайомився з перебігом проекту і високо оцінив його мету й результати. Головний олімпієць світу побажав успіхів у подальшій реалізації задумів і запросив Миколу Подрезана до Олімпії на церемонію запалення Олімпійського вогню ХХХІІ Олімпіади 2020 року в Токіо.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»