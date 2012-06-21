Дієтологи разом з онкологами підтвердили, що одним з найбільш ефективних блокаторів раку є оливкова олія. Вона здатна зпровокувати голод для пухлини, не даючи їй можливості на ріст.
Також у своєму складі оливкова олія має велику кількість вітамінів і мінералів, які надають захисну функцію для ослабленого організму. Завдяки вітамінам групи В і Е, оливкова олія надає контролюючу функцію для гормонів, що особливо важливо при діагностуванні пухлини.
Вітаміни групи С, що містяться в оливковій олії, здатні відтворити регенеруючу функцію на повне або часткове відновлення здорових клітин організму. Великий вміст заліза в оливковій олії говорить про те, що воно бере під контроль роботу щитовидної залози. Лікування і подальша терапія дуже сильно «садять» функціонування залози. А підвищений вміст натрію спрямований на боротьбу з токсинами, які, в свою чергу, викликають первинну мутацію клітин і вражають ДНК.
Не варто забувати про те, що оливкова олія є ефективною при початкових стадіях розвитку раку та його профілактики.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»