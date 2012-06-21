Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська направила до Парламенту Щорічну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини в Україні за 2017 рік.
У ньому висвітлені питання дотримання соціально-економічних прав, права на судовий захист, доступу до публічної інформації та на захист персональних даних, свободи від дискримінації, дотримання рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, прав дитини.
Окрема увага – питанням дотримання прав громадян України на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та за кордоном.
Оприлюднені також результати загальнонаціонального дослідження «Що українці знають і думають про права людини», проведеного за підтримки Програми розвитку ООН в Україні Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва за ініціативою Уповноваженого з прав людини та ГО «Центр інформації про права людини».
«Сподіваюсь, що цьогорічна Щорічна доповідь не тільки викличе інтерес у народних депутатів, зацікавлених у покращенні ситуації із правами людини в Україні, але й стане в нагоді правозахисникам для визначення пріоритетів їх діяльності на майбутнє», – зазначила у своєму вступному слові Валерія Лутковська.
Як повідомили оглядачу «Урядового кур’єра» в прес-службі Уповноваженого, доповідь вже заслухано на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. За результатами цього засідання члени Комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді під час пленарного засідання представити Щорічну доповідь Уповноваженого у Парламенті.
Валерія Лутковська висловила сподівання, що рекомендації щодо покращення стану дотримання прав людини в Україні, які містяться після кожного розділу, можуть бути використані Парламентом під час планування законотворчої діяльності, а також Кабінетом Міністрів під час розробки нових і внесення змін в чинні підзаконні нормативно-правові акти.