У цьому під час онлайн-брифінгу запевнила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. Постачання в регіони, закуплених за бюджетні кошти ліків, не припинялося.
«Стосовно пацієнтів, які користувалися для лікування медичними препаратами, не зареєстрованими в Україні і ввозили їх у приватний спосіб, то це питання не регулюється МОЗ, оскільки це приватний вибір пацієнта. Але якщо є потреба в безперервності протокольного лікування, кожен пацієнт може звернутися до територіального департаменту охорони здоров’я з відповідним листом–клопотанням. МОЗ розглядає його й дозволяє разове ввезення у вигляді гуманітарної допомоги. У нас немає скарг щодо цього. Є поодинокі звернення щодо допомоги в розмитненні таких препаратів. Усе вирішується в індивідуальному порядку», – запевнила посадовець.
Ірина Микичак також розповіла про планове лікування українців за кордоном, зокрема щодо трансплантації кісткового мозку. «Кошти на лікування таких пацієнтів за кордоном передбачено в бюджеті МОЗ, їх зарезервовано в достатній кількості станом на сьогодні. Але практично всі європейські клініки закриті на прийом планових пацієнтів, як і в Україні. І щойно клініки відкриватимуться, пацієнти зможуть отримати допомогу за кордоном. Наразі протокольна терапія забезпечується таким пацієнтам у спеціалізованих клініках в Україні», – зазначила вона.
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