Онкологи з Німецького центру дослідження раку в Німеччині розповіли про найпоширеніший вид раку серед молоді.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі GI Cancer. Так, останнім часом в усьому світі молоді люди стали частіше хворіти на рак товстої кишки.
За словами вчених, така закономірність простежується серед жителів дев'яти країн з високим рівнем доходу. На першому місці за рівнем захворюваності виявилася Південна Корея.
Там цей діагноз ставлять приблизно 12,9 пацієнтам з кожних 100 тис. жителів у віці до 50 років щороку. У Німеччині цей показник становить 7,7, а в Індії – 3,5 молодих людей.
Всього у звіті містяться дані з 43 країн. У дослідженні брали участь люди у віці від 20 до 49 років. При цьому наголошується, що ризик розвитку раку товстої кишки у молодих людей менше, ніж у літніх.
Раніше стало відомо, що майже 4 тисячі осіб, які постраждали в результаті теракту у Всесвітньому торговому центрі (ВТЦ) в Нью-Йорку в 2001 році, захворіли на онкологічні захворювання. До такого висновку прийшли вчені, 15 років спостерігали за жертвами подій 11 вересня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»