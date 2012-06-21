Дослідження раку у Великобританії говорять про те, що рак кишківника, нирок, яєчників і печінки, швидше за все, був викликаний надмірною вагою, ніж курінням тютюну, повідомляє британське видання BBC News.
У дослідженні говориться, що мільйони людей ризикують захворіти на рак через зайву вагу і що кількість людей з ожирінням перевищує кількість курців вдвічі.
Британське онкологічне дослідження говорить, що справа не в тому, щоб звинувачувати людей у зайвій вазі. Також це не говорить про те, що куріння і ожиріння безпосередньо можна порівняти з точки зору ризику розвитку раку. Обидва збільшують ризик. Однак, куріння залишається головною причиною виникнення раку у Великобританії. Ожиріння займає друге місце, повідомляє Cancer Research UK.
Жирові клітини виробляють додаткові гормони і фактори росту, які спонукають клітини тіла ділитися частіше. Це збільшує ймовірність появи ракових клітин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»